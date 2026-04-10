Stop al caldo anomalo, sul Piemonte torna la pioggia

TORINO – Dopo giorni dal sapore quasi estivo, il Piemonte si prepara a un deciso cambio di scenario meteorologico. Secondo le analisi del meteorologo Andrea Vuolo, l’anomala fase anticiclonica che ha interessato la regione nell’ultima settimana è ormai agli sgoccioli.

Le temperature miti e il tempo stabile, che hanno regalato un anticipo d’estate con valori ben oltre la media stagionale, lasceranno infatti spazio a condizioni decisamente più dinamiche a partire da domenica 12 aprile. La causa è da ricercare nell’approfondimento di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, pronta a richiamare verso il Nord-Ovest italiano masse d’aria umide e instabili dai quadranti meridionali.

Torna la pioggia

Questo cambiamento segnerà il ritorno delle precipitazioni sul Piemonte, che potrebbero risultare diffuse e a tratti anche intense, in particolare sui settori alpini e pedemontani. Le correnti orientate da Est-Sudest favoriranno infatti fenomeni di sbarramento orografico, con accumuli più consistenti nelle aree montane esposte.

Le prime proiezioni indicano una fase perturbata destinata a protrarsi almeno fino a martedì, con il momento più significativo atteso tra le province di Cuneo, Torino, il Canavese e il Biellese. In queste zone, oltre alla pioggia abbondante, si prevede anche il ritorno della neve in quota, con nevicate sopra i 2.000 metri che potrebbero risultare localmente copiose.

Il peggioramento sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature massime, riportando il clima su valori più consoni al periodo primaverile. Dopo l’illusione di un anticipo d’estate, dunque, la primavera piemontese torna a mostrare il suo volto più variabile e, a tratti, perturbato.

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