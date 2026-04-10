TORINO – Le previsioni meteo per Torino domani, sabato 11 aprile 2026, delineano una giornata pienamente primaverile, dominata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni stabili e soleggiate su tutto il territorio. Il contesto atmosferico sarà caratterizzato da temperature superiori alla media del periodo, con una massima che raggiungerà i 24°C e una minima attorno ai 12°C. Lo zero termico salirà fino a 3379 metri, evidenziando una massa d’aria particolarmente mite anche alle quote alpine. Si tratta tuttavia di una fase stabile destinata a esaurirsi nel giro di pochi giorni, con i primi segnali di cambiamento già visibili all’orizzonte.

Mattino: sole prevalente e clima già mite

La mattinata sarà contraddistinta da cieli sereni o poco nuvolosi, con una presenza di nubi del tutto marginale e senza alcuna conseguenza sul piano meteorologico. Le temperature risulteranno già gradevoli nelle prime ore del giorno, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto e spostamenti in città. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, mantenendo l’atmosfera stabile e asciutta.

Pomeriggio: condizioni ideali e clima quasi primaverile avanzato

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su tutta Torino. Le temperature raggiungeranno i valori massimi, contribuendo a una sensazione di caldo primaverile avanzato, particolarmente percepibile nelle ore centrali della giornata. I venti resteranno deboli da Nordest, senza variazioni significative. Si tratterà del momento migliore della giornata per attività all’aperto, grazie alla combinazione di sole, stabilità e clima mite.

Sera: qualche nube in arrivo ma senza piogge

In serata si assisterà a un lieve aumento della nuvolosità, con la formazione di addensamenti soprattutto in prossimità delle aree montane e pedemontane. Nonostante ciò, non sono previste precipitazioni e il quadro resterà stabile. Le temperature si manterranno su valori miti anche dopo il tramonto, confermando una giornata nel complesso molto piacevole.

Tendenza meteo Torino

Domenica 12 aprile: inizialmente variabile, con aumento della nuvolosità e prime piogge possibili in serata, segnale di un cambio di circolazione;

inizialmente variabile, con aumento della nuvolosità e prime piogge possibili in serata, segnale di un cambio di circolazione; Lunedì 13 aprile: peggioramento più deciso con precipitazioni diffuse e cielo coperto, accompagnato da un calo termico;

peggioramento più deciso con precipitazioni diffuse e cielo coperto, accompagnato da un calo termico; Martedì 14 aprile: fase ancora instabile e piovosa, con condizioni più autunnali rispetto ai giorni precedenti.

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