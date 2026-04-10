Stupro di gruppo dopo la promozione in serie C, a processo 3 calciatori del Bra

BRA – E’ cominciato a Cuneo il processo con rito abbreviato per tre ormai ex giocatori del Bra, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza di 20 anni, studentessa universitaria torinese, vittima di una notte da incubo a Bra, dopo la promozione in serie C della squadra di calcio locale.

Era il 30 maggio 2025 quando il Bra otteneva una storica promozione tra i professionisti ed in paese si festeggiava. Alcuni dei protagonisti di quella cavalcata sportiva hanno però evidentemente pensato di essere diventati degli eroi a cui tutto sarebbe stato concesso.

I tre giovani accustai sono Fausto Perseu, 24 anni, di Roma, oggi nel Giulianova, Alessio Rosa, 23 anni, di Tivoli, attaccante nel Ligorna e Christ Jesus Mawete, 21 anni, di Mondovì, centrocampista del Livorno. Per tutti l’accusa è violenza sessuale di gruppo, per uno dei tre anche revenge porn, perchè ha inviato il video di quella notte sulla chat di squadra.

La ricostruzione

La ragazza era stata avvicinata da Perseu, la serata era proseguita bene, tanto che lei aveva accettato di salire in camera con il giocatore, rifiutando però la proposta di far partecipare all’atto sessuale anche due suoi compagni di squadra.

Una volta arrivata a casa di Perseu però, i due sono stati comunque raggiunti da Rosa e Mawete e la studentessa è stata costretta a subire “plurimi atti sessuali di gruppo”. L’orrore non è finito lì, perchè di quella violenza è stato girato un video, poi inviato nella chat di squadra, “We ar champs”, come se tutto fosse concesso ai campioni.

Il giorno successivo, tornata a Torino, la ragazza si è presentata al Sant’Anna per farsi visitare ed ha presentato denuncia.

Il tentativo di suicidio

La violenza suibita, il video diffuso, l’indagine che ne è seguita, hanno pesato duramente sulla psicoologia della giovane vittima, che nei mesi successivi ha più volte tentato il sucidio ed ha smesso di studiare.

Ora è in cura, ha ripreso gli studi e sta lottando per ricostruire la sua vita, bruscamente interrotta in quella che avrebbe dovuto essere una notte di festa e si è trasformata in un lungo incubo.

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