Quando Bisio e Cortellesi cantarono Cuneo come fossero Jay-Z e Alicia Keys

CUNEO – Negli ultimi giorni Cuneo è balzata agli onori delle cronache come teatro dello scontro tra George Clooney e il Presidente americano Donald Trump, uno scontro fatto di accuse e risposte sulla politica statunitense e sulla figura del presidente USA.

L’attenzione del mondo sul capoluogo della Granda ha riportato alla mente di molti un altro momento iconico in cui Cuneo divente nota al grande pubblico, quanto meno in Italia. Era il 2011 e Claudio Bisio e Paola Cortellesi cantarono sul palco di Zelig una canzone dedicata proprio alla città piemontese.

Sullo stile di Jay-Z e Alicia Keys, la canzone scritta da Rocco Tanica raccontava in maniera ironica Cuneocome fosse New York. Una performance che vi vogliamo riproporre.

Il testo della canzone

Dimmi quale luogo è il centro del mondo

anima di metropoli, asfalto profondo

grattacieli in bilico, mela di cemento

sai che se ce la fai qui, puoi farcela ovunque

senti il vento, il soffio che cresce

respiro di macchine a spina di pesce

città che non dorme e che se dorme fa sogni

che neanche te le immagini, ne combina di ogni

E sale l’inquietudine, la notte ti bracca

è musica che cresce, megalopoli che spacca

E questa è Cuneo

femmina città del Piemonte

col sole di fronte

Parlo di Cuneo, ti prende il corpo e la mente

non puoi farci niente

Si tratta di Cuneo

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