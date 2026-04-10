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Quando Bisio e Cortellesi cantarono Cuneo come fossero Jay-Z e Alicia Keys
CUNEO – Negli ultimi giorni Cuneo è balzata agli onori delle cronache come teatro dello scontro tra George Clooney e il Presidente americano Donald Trump, uno scontro fatto di accuse e risposte sulla politica statunitense e sulla figura del presidente USA.
L’attenzione del mondo sul capoluogo della Granda ha riportato alla mente di molti un altro momento iconico in cui Cuneo divente nota al grande pubblico, quanto meno in Italia. Era il 2011 e Claudio Bisio e Paola Cortellesi cantarono sul palco di Zelig una canzone dedicata proprio alla città piemontese.
Sullo stile di Jay-Z e Alicia Keys, la canzone scritta da Rocco Tanica raccontava in maniera ironica Cuneocome fosse New York. Una performance che vi vogliamo riproporre.
Il testo della canzone
Dimmi quale luogo è il centro del mondo
anima di metropoli, asfalto profondo
grattacieli in bilico, mela di cemento
sai che se ce la fai qui, puoi farcela ovunque
senti il vento, il soffio che cresce
respiro di macchine a spina di pesce
città che non dorme e che se dorme fa sogni
che neanche te le immagini, ne combina di ogni
E sale l’inquietudine, la notte ti bracca
è musica che cresce, megalopoli che spacca
E questa è Cuneo
femmina città del Piemonte
col sole di fronte
Parlo di Cuneo, ti prende il corpo e la mente
non puoi farci niente
Si tratta di Cuneo
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