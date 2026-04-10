Avvocato arrestato nel carcere di Torino: passava droga al cliente durante il colloquio

TORINO – Un avvocato civilista di 56 anni, iscritto all’Ordine di Torino, è stato arrestato in flagranza all’interno della sala colloqui della casa circondariale Lorusso e Cotugno. L’accusa è pesantissima: avrebbe tentato di consegnare quattro panetti di droga a un detenuto che stava assistendo.

Beccato dalla Penitenziaria

Il colpo di scena è avvenuto durante un normale colloquio tra legale e assistito. Gli agenti della Polizia Penitenziaria, che da tempo monitorano con estrema attenzione l’ingresso di sostanze illecite, sono intervenuti tempestivamente sorprendendo l’uomo mentre passava il “carico” al cliente. Per il legale sono scattate immediatamente le manette e il trasferimento nel medesimo istituto dove, fino a pochi minuti prima, entrava come uomo di legge e “portatore” di giustizia.

L’arresto ha scatenato un terremoto sindacale. L’Osapp, attraverso il segretario generale Leo Beneduci, ha rivolto un plauso agli agenti ma ha lanciato un monito dai toni drammatici: «La situazione è del tutto fuori controllo. Nessuno sembra darci ascolto. La prossima volta non vorremmo dover passare dagli appelli ai necrologi».

Proprio oggi il sindacato ha chiesto ufficialmente alla Prefettura di Torino l’intervento dell’Esercito per sorvegliare il perimetro del carcere e l’invio immediato di almeno 50 nuovi agenti per arginare il traffico di droga e telefonini che sembra ormai inarrestabile.

Il fatto che a tradire la legalità sia stato, secondo l’accusa, un professionista che dovrebbe difenderla, getta un’ombra inquietante sulla facilità con cui le sostanze stupefacenti riescono a penetrare dietro le sbarre, e sicuramente non è storia recente. Provvedimenti tempestivi sono senza dubbio necessari.

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