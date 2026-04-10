Spalletti-Juve, il matrimonio continua: rinnovo fino al 2028, si punta allo Scudetto

TORINO – L’annuncio che il popolo bianconero aspettava è arrivato con la sobrietà di un video che mostra Luciano Spalletti mentre comunica alla squadra il prolungamento del contratto fino al giugno 2028. Il legame si consolida dopo soli sette mesi di “fidanzamento”, trasformando l’ex CT della Nazionale nel perno centrale della ricostruzione juventina.

“In voi vedo la Juve”: il discorso alla squadra

Spalletti ha scelto di parlare prima di tutto ai suoi ragazzi, quel gruppo giovane e unito che lo ha convinto a firmare per un progetto a lungo termine. “Quando sono arrivato volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro”, ha spiegato il tecnico toscano. “Era facile immaginarsi la grandezza del club, meno trovare un gruppo voglioso di stare insieme come se foste tutti dentro la stessa maglia. Ogni volta che vedo voi, vedo la Juve”.

“Abbiamo la responsabilità di rendere orgogliosi milioni di tifosi”, ha concluso Spalletti davanti ai giocatori, chiudendo il discorso e ricordando di andare sempre “Oltre la fine”.

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Dal suo arrivo lo scorso 30 ottobre, Spalletti ha trasformato la squadra, collezionando 42 punti in 22 gare e restituendo un’identità di gioco che a Torino mancava da tempo.

Le cifre e l’investitura di John Elkann

Il nuovo accordo prevede un importante adeguamento economico: Spalletti passerà dai 3 milioni attuali a oltre 5 milioni di euro a stagione, che con i bonus potrebbero toccare quota 6. Cifre che lo proiettano sul podio degli allenatori più pagati della Serie A, al pari di Gasperini e Allegri.

Dietro questa mossa c’è la firma di John Elkann. Il patron bianconero, nella recente lettera agli azionisti Exor, aveva già lodato la “nuova energia” portata dal tecnico. Affidandogli le chiavi della squadra fino al 2028, la proprietà affida a Spalletti una missione precisa: riportare a Torino lo Scudetto dopo sei anni di astinenza, costruendo una Juventus competitiva a livello mondiale.

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