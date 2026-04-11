Cronaca
Condove, incidente domestico per un bambino di 3 anni: ha riportato un trauma cranico
Secondo un prima ricostruzione il piccolo di trovava sul divano di casa quando è caduto riportando un trauma cranico
CONDOVE – È stato trasportato in elicottero al Regina Margherita di Torino dopo che nella serata di ieri, venerdì 10 aprile, un bambino di 3 anni ha avuto un incidente domestico.
Secondo un prima ricostruzione il piccolo di trovava sul divano di casa quando è caduto riportando un trauma cranico.
A Condove sono intervenuti, oltre all’elisoccorso di Azienda Zero anche i carabinieri e l’ambulanza del 118.
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