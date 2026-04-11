Rissa alla stazione di Novara: identificato un uomo e trasferito al CPR di Gorizia

NOVARA – Un intervento per una rissa tra più persone si è concluso con un arresto nel pomeriggio dello scorso 1° aprile a Novara, nella zona di via Manzoni, nei pressi della stazione ferroviaria.

L’allarme è scattato dopo diverse segnalazioni arrivate alla sala operativa della polizia, che riferivano di una lite violenta tra più soggetti.

Arrivati sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno individuato alcuni dei presunti partecipanti nel parcheggio adiacente alla stazione. Alla vista della pattuglia, alcuni hanno tentato di allontanarsi per evitare il controllo.

Grazie al rapido coordinamento con gli agenti della Polizia Ferroviaria, uno degli uomini è stato subito fermato e accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

Dall’identificazione, eseguita anche attraverso i rilievi fotodattiloscopici e i controlli nelle banche dati delle forze dell’ordine, compreso il sistema Eurodac, è emerso che l’uomo era già destinatario di un precedente provvedimento di espulsione e che aveva fatto rientro illegalmente in Italia.

Per questo motivo è stato arrestato. L’arresto è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria al termine dell’udienza per direttissima.

Successivamente il cittadino straniero è stato trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di Gorizia, dove resta trattenuto in attesa dell’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese