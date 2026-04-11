Federtennis entra in Sae con un investimento da 5 milioni di euro tramite la controllata Sportcast

TORINO – Dietro l’investimento da 5 milioni di euro con cui la Federazione italiana tennis e padel, attraverso Sportcast, si prepara a entrare con il 6,74% nel gruppo editoriale Sae, c’è molto più di una semplice operazione finanziaria.

L’ingresso nel capitale della società destinata ad accogliere “La Stampa” disegna infatti un asse sempre più stretto tra sport, media e Torino, città che negli ultimi anni è diventata il centro simbolico della crescita del tennis italiano grazie alle ATP Finals.

La quota sarà di minoranza, ma tutt’altro che marginale. L’operazione consente alla federazione guidata da Angelo Binaghi di affacciarsi direttamente nella filiera dell’informazione, rafforzando la propria capacità di presidiare non solo eventi, diritti televisivi e grandi tornei, ma anche il racconto pubblico dello sport e delle sue ricadute economiche.

In questo senso, il possibile approdo de “La Stampa” nel perimetro Sae assume un valore che va oltre i numeri. La storica testata torinese rappresenta infatti uno snodo centrale per la narrazione del territorio, delle istituzioni e dei grandi eventi che negli ultimi anni hanno trovato proprio nel tennis uno dei principali motori di visibilità internazionale del capoluogo piemontese.

L’operazione si inserisce inoltre nella strategia di crescita del gruppo guidato da Alberto Leonardis, che dopo aver consolidato una presenza forte nell’editoria locale e regionale punta ora a un salto di scala sul mercato nazionale. In questa fase, la scelta della Federtennis di entrare nel capitale appare come una mossa di posizionamento industriale e relazionale, capace di saldare ancora di più il legame tra il mondo dello sport e quello dei media.

Il risultato è un’alleanza che guarda al futuro e che, partendo da Torino, potrebbe rafforzare ulteriormente il peso del tennis italiano anche nel sistema dell’informazione.

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