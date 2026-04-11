CronacaTorino
Alassio, 25enne torinese denunciato per guida in stato di ebbrezza e possesso di arma impropria
Sembrava poco lucido e il sospetto è stato confermato dall’alcoltest, che ha evidenziato un tasso di circa 1 grammo per litro di alcol nel sangue
ALASSIO – Un 25enne originario di Torino è stato segnalato all’autorità giudiziaria ad Alassio con una doppia denuncia: guida in stato di ebbrezza e detenzione di un’arma impropria.
Il controllo è scattato durante il rafforzamento delle verifiche sul territorio predisposto dalla polizia locale in occasione delle festività pasquali.
Erano da poco passate le 8 del mattino quando gli agenti hanno fermato nel centro della città ligure un’auto di grossa cilindrata a noleggio. Alla guida c’era il giovane, apparso fin da subito poco lucido, circostanza che ha spinto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.
Il sospetto è stato confermato dall’alcoltest, che ha evidenziato un tasso di circa 1 grammo per litro di alcol nel sangue.
Successivamente gli agenti hanno eseguito una perquisizione del veicolo, trovando all’interno un bastone estensibile con anima in acciaio, ritenuto un’arma impropria.
Al termine degli accertamenti per il 25enne è quindi scattata la doppia denuncia all’autorità giudiziaria.
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