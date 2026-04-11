Torino, Leonardo Figello nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella: la sua Ape rossa è simbolo di solidarietà

TORINO -È stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a nominare Leonardo Figello, studente torinese del 2008, Alfiere della Repubblica 2025, riconoscendo il valore sociale della sua “CondividApe”, una piccola Apecar rossa diventata negli ultimi mesi un punto di riferimento per la solidarietà quotidiana davanti al liceo Cavour di Torino.

Il riconoscimento, assegnato a 28 giovani distintisi per senso civico e altruismo, premia la capacità del ragazzo di trasformare un desiderio personale in un progetto utile alla collettività.

L’Apecar, che Leonardo sognava fin da bambino, oggi è parcheggiata ogni mattina davanti alla scuola e ospita sul retro una cassetta con un invito semplice e diretto: “Serviti pure se hai bisogno, altrimenti se puoi, lascia qualcosa”.

Attorno a quel messaggio è nato un piccolo sistema spontaneo di aiuto reciproco. Studenti, famiglie e cittadini lasciano e prendono pane, pasta, vestiti, libri e piccoli oggetti, dando vita a uno scambio continuo basato sulla fiducia.

È proprio questo spirito che il Quirinale ha voluto valorizzare nell’edizione 2025 degli Alfieri, dedicata al tema “Sperimentare e comunicare la solidarietà”.

Più che una semplice raccolta solidale, la “CondividApe” è diventata un esempio concreto di mutuo aiuto quotidiano, capace di coinvolgere chiunque passi davanti alla scuola e di trasformare un gesto semplice in un’abitudine condivisa.

Lo stesso Leonardo, con grande semplicità, aveva spiegato al Corriere il senso dell’iniziativa: “Io apro la scatola, ma il bene lo fanno gli altri”.

Parole che oggi raccontano bene il motivo per cui il Presidente Mattarella ha scelto di premiarlo: non solo per il gesto in sé, ma per la capacità di ispirare una comunità intera a fare rete attraverso piccoli atti di solidarietà.

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