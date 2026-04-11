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Lavori all’illuminazione in corso Mediterraneo a Torino: carreggiata chiusa e deviazioni per la linea 12
I lavori avranno ripercussioni anche sul trasporto pubblico
TORINO – Modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico in corso Mediterraneo nel fine settimana per consentire un intervento di miglioramento strutturale degli impianti di illuminazione pubblica da parte di Iren.
Dalle 18 di sabato 11 aprile fino alle 8 di lunedì 13 aprile, resterà chiusa al traffico la carreggiata ovest di corso Mediterraneo in direzione sud, nel tratto compreso tra l’incrocio con corso Peschiera/corso Einaudi e quello con corso Ferrucci.
Il provvedimento si rende necessario per permettere in sicurezza la sostituzione della fune portante degli apparecchi illuminanti collocata al centro della carreggiata, un intervento considerato indispensabile per il miglioramento della struttura dell’impianto.
I lavori avranno ripercussioni anche sul trasporto pubblico. In particolare, subirà una deviazione la linea 12 di GTT, ma soltanto in direzione via Allason. I mezzi, arrivati in corso Castelfidardo, svolteranno in corso Peschiera, proseguiranno lungo corso Ferrucci e rientreranno successivamente in corso Mediterraneo, dove riprenderanno il percorso abituale.
Per gli automobilisti e per gli utenti del trasporto pubblico si annuncia quindi un fine settimana con possibili rallentamenti nella zona, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.
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