Vittoria importante in vista Champions per la Juventus a casa dell’Atalanta: finisce 0-1

BERGAMO — La Juventus espugna Bergamo e si prende tre punti pesantissimi nella corsa Champions. Alla New Balance Arena finisce 0-1 per i bianconeri, decide a inizio ripresa l’ex Jérémie Boga, autore del gol che piega l’Atalanta e consegna alla squadra di Luciano Spalletti il momentaneo quarto posto.

È stata una sfida intensa, equilibrata e a tratti bloccata, come spesso accade nei confronti diretti tra due squadre in piena lotta europea. Nel primo tempo l’Atalanta ha provato a fare la partita, spingendo soprattutto sugli esterni e creando qualche apprensione alla retroguardia juventina, ma senza trovare il varco giusto.

La svolta è arrivata al 48’, quando Boga — grande ex della serata — ha trovato il guizzo decisivo che ha spezzato l’equilibrio. Una rete pesante non solo per il risultato, ma anche per il peso psicologico avuto sul resto del match.

Dopo il vantaggio, la Juventus ha abbassato il baricentro con ordine, difendendo con compattezza e affidandosi alle ripartenze. L’Atalanta ha aumentato la pressione nel finale, andando vicina al pareggio e protestando anche per un episodio in area relativo a un presunto tocco di mano di Gatti, ma l’arbitro Maresca ha lasciato proseguire e dal Var non sono arrivate correzioni.

Nel recupero decisiva anche una parata di Di Gregorio, che ha blindato il successo juventino respingendo l’ultimo tentativo della Dea.

Per la Juventus è un successo che vale moltissimo nella volata per l’Europa che conta: i bianconeri rispondono alla Roma e lanciano un segnale forte nella corsa al quarto posto. Per l’Atalanta, invece, una battuta d’arresto pesante sia per la classifica sia per il morale, dopo le recenti vittorie che avevano rilanciato le ambizioni Champions.

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