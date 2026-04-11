Prima perturbazione di Aprile, in arrivo precipitazioni anche abbondanti: neve sopra i 2000 metri

PIEMONTE – Dopo una settimana dal clima quasi estivo, con temperature oltre i 25 gradi in pianura, il tempo in Piemonte è pronto a cambiare bruscamente.

Tra domenica 12 e martedì 14 aprile è infatti attesa la prima vera perturbazione del mese, che porterà nuvole, piogge diffuse, temporali e anche un ritorno della neve sulle montagne.

Le prime precipitazioni potrebbero arrivare già nel pomeriggio e in serata di domenica, soprattutto lungo l’arco alpino dal Cuneese al Biellese. Il peggioramento entrerà però nel vivo tra la notte e la mattina di lunedì, quando la pioggia diventerà più estesa e insistente.

Le zone più esposte saranno le vallate alpine e pedemontane del Piemonte occidentale, in particolare tra Saluzzese, Pinerolese, Valli di Lanzo, Canavese, Biellese e Valsesia, dove entro martedì pomeriggio potrebbero cadere oltre 100-150 millimetri di pioggia, con punte localmente superiori.

In pianura e sull’Alessandrino, invece, i fenomeni dovrebbero risultare in genere più deboli e intermittenti.

Le piogge più abbondanti potrebbero causare innalzamenti dei corsi d’acqua minori, allagamenti localizzati e qualche criticità dal punto di vista idrogeologico, soprattutto nelle aree montane e pedemontane. La situazione resterà da monitorare anche per mercoledì 15 aprile, quando non si esclude una prosecuzione del maltempo.

Tornerà anche la neve in quota. In un primo momento cadrà oltre i 2.000 metri, ma durante i rovesci più intensi il limite potrebbe scendere tra 1.500 e 1.700 metri, localmente anche più in basso.

Sulle Alpi piemontesi, soprattutto nei comparti Pennine, Graie e Cozie, sopra i 2.200-2.500 metri si prevedono accumuli molto abbondanti, con la possibilità di fino a un metro di neve fresca nelle zone più esposte.

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