Regione Piemonte, Daniela Cameroni entra in giunta al posto di Chiorino: la delega al Lavoro a Marrone

TORINO – È Daniela Cameroni, esponente di Fratelli d’Italia e consigliera regionale novarese, la nuova assessora della giunta guidata da Alberto Cirio. La nomina chiude il riassetto seguito alle dimissioni di Elena Chiorino, rientrata in Consiglio regionale.

Per Cameroni si tratta del passaggio da Palazzo Lascaris alla giunta regionale, dove assumerà le deleghe a Istruzione e formazione professionale, rappresentando il nuovo equilibrio interno a Fratelli d’Italia dopo giorni di confronto politico. La sua indicazione era emersa già nelle scorse ore come la soluzione più condivisa all’interno del partito.

Contestualmente è stato ridefinito anche l’assetto delle deleghe: la competenza sul Lavoro passa a Maurizio Marrone, mentre il nuovo ingresso consente al presidente Cirio di mantenere invariato il peso politico della componente di Fratelli d’Italia nell’esecutivo regionale.

Cameroni, imprenditrice e volto politico del Novarese, era già subentrata in Consiglio come supplente proprio dopo la nomina ad assessora di Chiorino. Con il nuovo incarico all’Istruzione e alla formazione professionale diventa uno dei riferimenti piemontesi del partito nella squadra di governo regionale, rafforzando anche la presenza dell’area orientale del Piemonte all’interno della giunta.

La nomina si inserisce in una fase di riassetto più ampio degli equilibri del centrodestra piemontese, con l’obiettivo di garantire continuità amministrativa dopo il cambio di ruolo di Chiorino e di chiudere rapidamente il dossier aperto nelle ultime settimane.

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