Isterectomia con paziente sveglia e senza lasciare cicatrici visibili: eccellenza all’ospedale di Ivrea

IVREA – Un’isterectomia trans-vaginale con la tecnica del V-NOTES con la endoscopia transluminale è stata eseguita su una paziente in anestesia spinale, che è rimasta sveglia durante tutto l’intervento.

A praticarlo è il direttore della Ginecologia di Ivrea, il dottor Fabrizio Bogliatto, al fianco dei dottori Francesco Crana e Gianluca Bertschy. Presente in sala operatoria anche il dottor Antonio Toscano, direttore dell’Anestesiologia.

Un intervento mini invasivo che ha permesso di superare il taglio dell’addome e la presenza di cicatrici visibili. Il recupero è stato di conseguenza più rapido, riducendo al minimo il dolore.

“É un’evoluzione concreta del concetto di chirurgia mininvasiva – spiega il dott. Bogliatto che evidenzia il cambio di paradigma –. Mettiamo davvero al centro la persona non solo dal punto di vista clinico, ma anche in termini di esperienza e di qualità del percorso di cura”.

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