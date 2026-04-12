Aero Club Torino, il 23 maggio torna l’Open Day: voli gratuiti, simulatori e spazio ai giovani

TORINO – Una giornata per avvicinare la città al mondo del volo, della formazione e dell’industria aerospaziale. Sabato 23 maggio 2026, dalle 9 alle 19, l’Aero Club Torino aprirà gratuitamente le porte dell’aeroporto di Torino (Collegno) Aeritalia per l’Open Day 2026, appuntamento che nelle passate edizioni ha già richiamato migliaia di appassionati, famiglie e studenti.

Il programma si annuncia ricco e pensato per un pubblico molto ampio. Nel corso della giornata i visitatori potranno assistere a voli dimostrativi gratuiti, assegnati direttamente sul posto, provare il simulatore di volo certificato ENAC, visitare la mostra statica di aeromobili e seguire le conferenze organizzate nell’hangar, dedicate all’orientamento e ai percorsi di formazione nel settore aeronautico. In calendario anche possibili esibizioni aeree nel pomeriggio, con sorvoli e dimostrazioni acrobatiche.

Uno degli elementi più significativi dell’iniziativa sarà la presenza delle principali realtà del comparto aerospaziale piemontese e nazionale. Tra gli stand confermati figurano Thales Alenia Space, il Distretto Aerospaziale Piemonte, DigiSky, Airgreen, Heliwest, TPS, il Politecnico di Torino, l’Istituto Tecnico Aeronautico Lindbergh, oltre ai reparti volo di Aeronautica Militare, Marina, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Elisoccorso regionale e Soccorso Alpino.

Particolare rilievo avrà il momento istituzionale previsto intorno a mezzogiorno, quando verrà firmata la convenzione tra il Politecnico di Torino e l’Aero Club Torino, un accordo destinato a rafforzare il legame tra formazione universitaria, ricerca e pratica aeronautica sul territorio.

L’Open Day si conferma così anche come una grande occasione di orientamento per studenti e giovani interessati a costruire un percorso professionale nel mondo dell’aviazione e dello spazio, grazie alla possibilità di incontrare da vicino università, scuole specialistiche, aziende e operatori del settore.

L’ingresso sarà libero e gratuito per tutta la giornata, con accesso aperto a cittadini, famiglie e appassionati. Per Torino, una vetrina importante su uno dei comparti industriali più strategici del territorio e, allo stesso tempo, un’opportunità concreta per far nascere nuove vocazioni tra le giovani generazioni.

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