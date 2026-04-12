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CronacaTorino

Schianto sulla Torino-Savona in direzione nord, traffico in tilt: lunghe code e rallentamenti

Nonostante il forte impatto, non si registrano feriti, ma lo scontro ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione

Pubblicato

4 ore fa

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TORINO – Mattinata di disagi sull’autostrada A6 in direzione Torino, dove intorno alle 11.30 di oggi, domenica 12 aprile, due auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo per Cuneo.

Per approfondire:

Lo scontro è avvenuto nel tratto compreso tra il bivio A6-A33 Cuneo e Fossano, per cause che sono ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato l’immediato rallentamento della circolazione, fino a bloccare il traffico e causare lunghe code in carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Nonostante il forte impatto, non si registrano feriti, ma lo scontro ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione in una fascia oraria di intenso traffico domenicale.

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