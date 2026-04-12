Torino-Verona, assalto ai pullman dei tifosi ospiti dopo la partita: nove arresti

TORINO — I disordini sono esplosi nel tardo pomeriggio, poco dopo la fine di Torino-Verona, lungo corso Unione Sovietica, all’altezza dell’incrocio con via Geymonat, dove una trentina di ultras granata ha preso di mira i pullman e i minivan dei sostenitori scaligeri diretti verso la tangenziale per il rientro in Veneto.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe lanciato bottiglie e altri oggetti contro i mezzi dei tifosi gialloblù, provocando l’immediata reazione degli occupanti. I veicoli si sono infatti fermati e diversi sostenitori del Verona sono scesi in strada nel tentativo di affrontare i rivali.

Nel giro di pochi istanti le due tifoserie sono entrate in contatto, dando vita a momenti di forte tensione e a uno scontro durato alcuni minuti. La situazione si è aggravata rapidamente in una delle arterie principali della zona sud della città, richiamando l’attenzione delle pattuglie già presenti per il deflusso post partita.

Determinante è stato l’intervento delle forze dell’ordine, che sono riuscite a separare i due gruppi e a riportare la calma in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi. Al termine dell’operazione la polizia ha fermato e arrestato nove tifosi, in prevalenza appartenenti alla tifoseria del Verona.

Le indagini sono ora affidate alla Digos di Torino, che sta ricostruendo nel dettaglio la dinamica degli scontri avvenuti intorno alle 18. Tra gli aspetti al vaglio c’è anche l’identificazione degli ultras granata che avrebbero dato il via all’assalto ai mezzi ospiti e che, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbero riconducibili alla Curva Maratona.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore con l’analisi delle immagini di videosorveglianza e dei filmati raccolti sul posto, per individuare tutti i partecipanti coinvolti nei disordini.

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