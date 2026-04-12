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CronacaNovara

Arresto cardiaco a Tornaco, 22enne salvato dal 118: trasportato in terapia intensiva

Le sue condizioni restano serie, ma i medici mantengono la speranza di un miglioramento nelle prossime ore

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TORNACO – Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi, domenica, nella frazione Vignarello di Tornaco, dove un ragazzo di 22 anni è stato soccorso per un arresto cardiaco.

Per approfondire:

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, nelle vicinanze di via Barbavara. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118 partito da Borgosesia, che ha raggiunto rapidamente la zona non lontana dal confine tra Piemonte e Lombardia.

Quando i soccorritori sono arrivati, era già presente un medico. Il professionista, però, non ha potuto utilizzare il defibrillatore installato nella frazione, risultato purtroppo fuori uso.

È quindi iniziata una lunga e delicata manovra di rianimazione, durante la quale il personale sanitario ha fatto ricorso anche alla somministrazione di adrenalina. Al termine delle operazioni, il giovane è stato stabilizzato e trasferito in elicottero fino all’elibase di via Generali a Novara.

Da lì il 22enne è stato accompagnato in ambulanza, in codice rosso, al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Novara.

Le sue condizioni restano serie, ma i medici mantengono la speranza di un miglioramento nelle prossime ore.

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