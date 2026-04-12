Gargallo, muore durante la passeggiata serale: il cane resta accanto a lei per tutta la notte

GARGALLO – Come faceva spesso, era uscita sabato sera per una passeggiata con il suo cane nella zona del Cascinone, area boschiva molto frequentata dai residenti di Gargallo per camminare in compagnia degli animali o semplicemente all’aria aperta.

Verusca Antonioli, imprenditrice molto conosciuta in paese, aveva lasciato l’auto all’imbocco della strada che conduce verso il bosco, poco oltre San Michele, vicino al caratteristico ponte della zona, per poi inoltrarsi lungo il sentiero insieme al suo pastore australiano, al quale era molto legata.

Secondo una prima ricostruzione, proprio durante la passeggiata la donna sarebbe stata colta da un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo.

Per tutta la notte nessuno è passato in quel tratto. Solo questa mattina, intorno alle 7 di domenica, un agricoltore diretto alla propria cascina ha notato l’auto parcheggiata all’ingresso dell’area boschiva e si è insospettito. Addentrandosi lungo la strada ha trovato il corpo della donna a terra, con accanto il cane rimasto a vegliarla in silenzio fino all’alba.

Il passante ha subito dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

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