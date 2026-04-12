Non riesce il miracolo all’Autosped BCC Derthona che perde la semifinale di playoff femminile di basket dopo una stagione straordinaria

Non è riuscito il miracolo all’Autosped BCC Derthona che in gara due di semifinale dei playoff di basket femminile ha perso 49-65, davanti a oltre 2400 spettatori della Nova Arena, contro le campionesse d’Italia della Famila Wuber Schio , rimanendo in partita per tre quarti della partita.

E’ stata comunque una storica annata per il BCC, capace di conquistare il quarto posto in regular season, la finale di Coppa Italia e la semifinale Scudetto.

Avvio favorevole alle padrone di casa, poi Schio prende vantaggio in chiusura di primo quarto con Zandalasini e Laksa. Una tripla di Verona e un gioco da tre punti di Conde valgono il nuovo massimo vantaggio sul +7, poi Derthona risponde con Conte e Fontaine. Un parziale di 10-2 a cavallo tra secondo e terzo periodo porta le ospiti per la prima volta in doppia cifra di vantaggio, ma dall’altra parte arriva una reazione al momento di difficoltà e all’infortunio di Fondren, con Toffolo a chiudere il quarto sul 42-47.

Le Orange si riportano a +11 con un parziale di 6-0, chiuso da Kunaiyi dopo oltre quattro minuti senza segnare. È questo l’allungo decisivo: Shepard e Badiane chiudono definitivamente i conti nel finale, con il punteggio finale che coincide con il massimo divario tra le squadra. Schio chiude la serie sul 2-0 e raggiunge la finale, in doppia cifra Shepard e Zandalasini con 11 punti. A Derthona non basta una grande Kunaiyi da 19 punti, 14 rimbalzi e 36 di valutazione.

Le parole del coach dell’Autosped BCC Derthona Orazio Cutugno: “È stata una partita che abbiamo condotto come volevamo, giocando con maggiore fluidità in attacco: sono stati quaranta minuti duri, in cui è venuto fuori un po’ il divario di esperienza e di fisicità. Faccio i complimenti a Schio, ma anche alla mia squadra, da tutte le giocatrici, le Under che ci hanno dato un grande contributo da inizio stagione, e allo staff intero, medico, fisico e tecnico. Tutto il gruppo di lavoro ha portato un grande contributo e penso che, obiettivamente, abbiamo raccolto il meglio che avremmo potuto: questo mi rende orgoglioso di tutte e tutti. Ringrazio anche la proprietà e la dirigenza per la fiducia, abbiamo fatto un ulteriore step in avanti: credo che tutti debbano essere orgogliosi di quanto fatto. Ci dispiace molto per Fondren, che ha avuto una distorsione al ginocchio da valutare. Tutti dobbiamo migliorare e cercare di fare qualcosa in più per il futuro”.

Autosped BCC Derthona-Famila Wuber Schio 49-65 (16-19, 26-33, 42-47)

BCC Derthona: Dotto, Kunaiyi 19, Fontaine 8, Conte 10, Toffolo 2, Leonardi 3, Fondren, Arado 2, Suarez 2, Cocuzza ne, Melchiori 3, Penna. All. Cutugnoi

Schio: Sottana, Zanardi, Verona 9, Conde 5, Panzera ne, Andrè 2, Zandalasini 11, Badiane 5, Keys 8, Shepard 11, Laksa 9. All. Dikaioulakos

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