Elisa Longo Borghini non è partita nella edizione 2026 della Parigi-Roubaix. La campionessa italiana, leader della UAE Team ADQ, è stata costretta a rinunciare a uno degli appuntamenti più attesi della stagione, vinto dalla fuoriclasse piemontese nel 2022.

Le speranze di successo delle cicliste piemontesi sono comunque legate alla cuneese Elisa Balsamo che è già arrivata seconda nella classica .

La Longo Borghini continua a patire un problema alle vie respiratorie che non le ha ancora consentito di recuperare pienamente e che la aveva bloccata alla Milano-Sanremo femminile e al Giro delle Fiandre. Il rientro della Logo Borghini dovrebbe essere al prossimo Giro d’Italia Femminile.

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