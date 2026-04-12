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CronacaTorino

Scontro tra ciclista e automobilista in corso Moncalieri a Torino: grave l’uomo in bici

Ad avere la peggio è l’uomo in bici che si è ferito gravemente ed è stato trasportato in urgenza al Cto di Torino

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11 secondi fa

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TORINO – Intorno alle 18,30 di ieri, sabato 11 aprile 2026, un’automobilista si è scontrato con un ciclista su corso Moncalieri, vicino al ponte Isabella.

Per approfondire:

Ad avere la peggio è l’uomo in bici che si è ferito gravemente ed è stato trasportato in urgenza al Cto di Torino. Lì i medici hanno riscontrato un trauma cervicale e un trauma maxillo-facciale con prognosi di 120 giorni.

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