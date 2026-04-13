Gdf di Cuneo sequestra una pompa di gasolio che erogava il 5% in meno rispetto al display

CUNEO – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, durante i controlli sull’applicazione dello sconto sulle accise, ha sequestrato una colonnina per l’erogazione del gasolio perché forniva il 5% in meno rispetto a quanto indicato sul display della pompa.

I controlli sono stati effettuati regolarmente per tre misurazioni sul quantitativo erogato ed è stato riscontrato uno scostamento ben al di sopra dello 0,75% rispetto al consentito. I militari hanno apposto i sigilli alla colonnina a tutela dei consumatori e hanno segnalato all’autorità giudiziaria il titolare con l’ipotesi di reato di “Frode nell’esercizio del commercio”.

I controlli hanno riscontrato anche irregolarità in altre pompe di benzina, tra cui due distributori non avevano comunicato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy i prezzi dei prodotti energetici, mentre sette impianti non avevano correttamente esposto – in maniera visibile – i prezzi al consumo o non avevano aggiornato le comunicazioni sul portale “Osservaprezzi carburanti”.

La guardia di finanza chiede anche ai consumatori di segnalare eventuali irregolarità ai distributori al numero 117 per tutelare se stessi e il patrimonio pubblico.

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