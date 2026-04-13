In centinaia alla fiaccolata da San Benigno a Bosconero per don Mario Viano

BOSCONERO – Non si ferma l’ondata di solidarietà in favore di don Mario Viano, 39 anni, parroco di Bosconero e Abate di San Benigno, ordinato sacerdote nell’ottobre 2017. Il sacerdote da tempo al centro delle polemiche dopo essere stato trovato in possesso di numerosi animali e di circa 200 grammi di marijuana e al centro di una indagine: il parroco risulta indagato per detenzione di stupefacenti.

In seguito alla perquisizione effettuata dai carabinieri forestali il 12 marzo scorso nella canonica di Bosconero, il sacerdote ha immediatamente rassegnato le dimissioni nelle mani del vescovo monsignor Daniele Salera, che le ha prontamente accettate.

La fiaccolata per don Mario

Da quel momento, però, si sono mobilitati i cittadini che hanno sempre espresso apprezzamento per quanto fatto da don Mario per la comunità e che, dopo appelli e testimonianze anche in trasmissioni tv, hanno organizzato una fiaccolata – nella serata di ieri – di cinque chilometri da San Benigno Canavese a Bosconero.

In centinaia, almeno 500, si sono dati appuntamento dando inizio alla marcia solidale dietro lo striscione #IostocondonMario, l’hastagh diventato popolare nelle ultime settimane sui social. Durante la serata è stata anche avviata una raccolta firme da inviare al vescovo di Ivrea monsignor Daniele Salera accompagnata dalla richiesta di riconsiderare la posizione di don Mario.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese