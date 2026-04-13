AlessandriaCronaca
Scontro stradale a Ovada: due feriti, chiusa la strada statale 456 “del Turchino”
Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti
OVADA – Uno scontro stradale si è verificato lungo la strada statale 456 “del Turchino”, al km 71,200, all’altezza di Ovada in provincia di Alessandria.
Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti. Sul posto sono presenti il personale sanitario, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento.
Per questo motivo Anas comunica che la strada è temporaneamente chiusa al traffico.
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