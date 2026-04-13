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Scontro stradale a Ovada: due feriti, chiusa la strada statale 456 “del Turchino”

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti

Pubblicato

2 secondi fa

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OVADA – Uno scontro stradale si è verificato lungo la strada statale 456 “del Turchino”, al km 71,200, all’altezza di Ovada in provincia di Alessandria.

Per approfondire:

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti. Sul posto sono presenti il personale sanitario, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento.

Per questo motivo Anas comunica che la strada è temporaneamente chiusa al traffico.

 

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