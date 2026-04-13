In Piemonte inizio settimana con piogge e neve abbondante, allerta gialla per rischio idrogeologico

TORINO – Un inizio settimana segnato da maltempo diffuso sul Piemonte.

Piogge e nevicate abbondanti

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli fisici-matematici confermano possibili accumuli pluviometrici consistenti, anche fino ad oltre 100-150 millimetri nelle aree alpine e pedemontane soggette allo sbarramento orografico tipico degli umidi flussi orientali e sud-orientali, peraltro con una ventilazione piuttosto sostenuta fino a quote basse.

Tra le valli di Monregalese, Saluzzese, Pinerolese, Sangone, Lanzo, Canavese, Biellese e Sesia sono attesi i massimi precipitativi dell’intera fase perturbata, con possibili locali criticità idrogeologiche e locali piene torrentizie del reticolo idrografico secondario, anche in virtù di precipitazioni a carattere di rovescio e con qualche temporale.

La quota neve, inizialmente superiore ai 2.000 metri, è attesa in calo nel corso della giornata di oggi fin verso i 1.500-1.700 metri all’interno delle valli, stante anche possibili condizioni di omotermia sotto le precipitazioni molto intense e persistenti. Attesi accumuli di neve fresca anche piuttosto abbondanti, fino a 80-120 centimetri sul comparto di Cozie, Graie e Pennine, specie al di sopra dei 2.300-2.500 metri, fino a 50-70 centimetri sui restanti settori.

Allerta gialla

Per la giornata di oggi, riporta Arpa Piemonte, è prevista la possibilità di inneschi isolati di frane superficiali nelle zone occidentali (B e C) e sui settori collinari di Cuneese, Novarese, Torinese e Vercellese (zone F, I ed L).

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso, per la giornata di oggi, una allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori settentrionali (zone A e B) e occidentali (zone C, D, E ed F) e sulle pianure (zone I, L e M). Su tali zone potrebbero verificarsi locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.

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