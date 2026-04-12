Domani 13 aprile, allerta gialla per rischio idrogeologico su buona parte del Piemonte

PIEMONTE – Torna il maltempo sul Piemonte, dove per la giornata di domani è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico. Le prime precipitazioni sono attese già tra il pomeriggio e la serata di oggi, inizialmente sui settori pedemontani e sulle Alpi nord-occidentali, con la possibilità di rovesci localmente temporaleschi tra Novarese, Vercellese e Torinese.

Secondo le previsioni, nel corso della notte i fenomeni tenderanno a intensificarsi e a estendersi a tutto l’arco alpino e alle pianure adiacenti, determinando una fase di peggioramento più marcata nelle zone settentrionali e occidentali della regione. Il momento più delicato è atteso nelle prime ore di domani, quando le piogge potranno risultare diffuse e a tratti persistenti.

Nel corso della giornata di domani è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni sui settori settentrionali, mentre il maltempo tenderà a spostarsi verso sud, dove le precipitazioni potrebbero risultare più intense.

A completare il quadro ci saranno forti venti orientali, destinati a interessare soprattutto le aree aperte e pedemontane, mentre sulle montagne tornerà la neve oltre i 1.800-2.000 metri di quota.

La situazione resta quindi sotto osservazione, in particolare nelle aree più esposte al rischio di allagamenti localizzati e smottamenti, con l’invito alla prudenza negli spostamenti e nelle zone montane.

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