Torino arruola gli “umarell”: dai cantieri osservati ai cantieri monitorati

TORINO – A Torino anche gli “umarell” potrebbero presto smettere di essere semplici spettatori per diventare protagonisti della vita urbana. Il Consiglio comunale ha infatti approvato una mozione che invita la Giunta a trasformare una figura iconica — e spesso ironizzata — in una risorsa concreta per la città.

L’atto, presentato dal consigliere dei Moderati Simone Fissolo, propone di coinvolgere in modo organizzato e riconosciuto gli “umarell”, ovvero quei pensionati che per passione o abitudine osservano i cantieri cittadini, nel monitoraggio delle opere pubbliche.

Da stereotipo urbano a risorsa civica

Il termine “umarell”, nato nel dialetto bolognese e ormai diffuso in tutta Italia, descrive tipicamente anziani che seguono con attenzione i lavori stradali, spesso con le mani dietro la schiena e uno sguardo critico.

Proprio da questo stereotipo parte la riflessione politica: trasformare una presenza spontanea e diffusa in uno strumento di cittadinanza attiva.

La mozione sottolinea infatti come Torino sia caratterizzata da un elevato numero di cantieri e da una crescente complessità nella loro gestione e verifica. In questo contesto, il coinvolgimento di pensionati — spesso portatori di competenze tecniche maturate nel corso della vita lavorativa — potrebbe rappresentare un valore aggiunto.

Un progetto di volontariato e “invecchiamento attivo”

L’iniziativa si inserisce nel solco delle politiche per l’invecchiamento attivo: l’obiettivo non è solo migliorare il controllo diffuso dei cantieri, ma anche favorire la partecipazione sociale degli anziani.

Secondo il promotore, i pensionati possono diventare “sentinelle” del territorio, in grado di segnalare anomalie, criticità o ritardi nei lavori, ma anche di mantenere un contatto diretto con i quartieri.

Non si tratterebbe dunque di una vigilanza formale, bensì di una forma di volontariato civico organizzato, già sperimentata in altre amministrazioni italiane.

Tempi e verifica dell’iniziativa

La mozione non introduce immediatamente il progetto, ma impegna la Giunta a valutarne l’attuazione. È previsto inoltre un monitoraggio dell’efficacia: entro sei mesi dall’eventuale avvio, l’amministrazione dovrà verificarne i risultati e l’utilità concreta.

Un’idea tra ironia e pragmatismo

Quella degli “umarell” è una proposta che oscilla tra ironia e pragmatismo amministrativo. Fino a poche settimane fa era rimasta tra le tante mozioni in attesa nei cassetti della politica cittadina, ma ora ha trovato spazio e approvazione in aula.

Dietro l’aspetto curioso si nasconde però una questione seria: come migliorare il controllo diffuso del territorio e, allo stesso tempo, valorizzare una fascia di popolazione spesso esclusa dai processi attivi della città.

Se il progetto vedrà davvero la luce, Torino potrebbe trasformare un simbolo folkloristico in un modello di partecipazione civica, dove l’esperienza accumulata negli anni diventa uno strumento utile per la collettività.

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