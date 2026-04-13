Torino, riapre il plastico del Dopolavoro Ferroviario: sabato 18 e domenica 19 aprile ingresso libero

TORINO – Riapre a Torino il plastico del Dopolavoro Ferroviario nel weekend del 18 e 19 aprile. Cento metri quadrati di area, attraversato da 250 metri di binari percorsi da 20 treni alimentati da corrente alternata, il plastico esiste dal 1958 e viene costantemente ampliato dai volontari.

Oltre ai trenini ci sono anche il monte Chaberton, la linea filobus, la funicolare, lo scalo merci, gli impianti di sci sotto la nevicata, il temporale con lampi e tuoni seguito dall’arcobaleno. Un lavoro di ingegneria che piace a grandi e piccini.

L’ingresso sarà libero senza prenotazione, ma non è accessibile a carrozzine e passeggini perché per accedervi bisogna salire due rampe di scale. Il plastico si trova in via Sacchi 65a, aperto dalle 9 alle 18.

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