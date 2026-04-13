Torino, vince 3.000 euro e viene rapinato appena esce dalla sala scommesse: due arresti

TORINO – Due uomini sono stati arrestati dalla polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, perché gravemente indiziate di aver commesso, in concorso tra loro, una rapina pluriaggravata ai danni di un uomo, nello scorso mese di Gennaio.

La rapina

I due, un ragazzo di 22 anni e un uomo di 40, avevano seguito fuori da una sala scommesse del quartiere Aurora un cittadino che aveva da poco riscosso una vincita di 3.000 €; l’uomo, una volta all’esterno, era stato raggiunto e aggredito dalla coppia: dopo averlo spintonato e strattonato, i due erano riusciti a sottargli il borsello contenente il denaro, documenti personali, un cellulare e il bancomat.

La vittima, nel tentativo di inseguire uno dei suoi aggressori, era stato spinto con violenza dal complice con una spallata, rovinando contro un’auto in sosta e riportando delle lesioni.

Il provvedimento cautelare è stato adottato in virtù delle risultanze delle indagini svolte dai poliziotti della Squadra Mobile torinese, che hanno acquisito importanti elementi indiziari a carico dei due indagati tramite l’analisi dei filmati delle telecamere della zona.

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