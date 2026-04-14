Candelo, sperona l’auto dell’ex con il figlio di 8 anni a bordo: 45enne agli arresti domiciliari

CANDELO – Nonostante il divieto di avvicinamento già disposto nei suoi confronti, nel giorno di Pasquetta una donna di 45 anni, trasferitasi nel frattempo a Biella, si sarebbe presentata in corso San Lorenzo a Candelo, dove vivono l’ex compagno e la sua nuova partner.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna avrebbe raggiunto la zona e, al culmine di una nuova escalation legata alla gelosia verso la nuova compagna dell’uomo, avrebbe speronato l’auto dell’ex, senza fermarsi neppure davanti alla presenza del figlio minorenne a bordo.

Nel veicolo colpito si trovavano infatti più persone, tra cui il bambino di 8 anni. Dopo l’urto, il minore e un altro occupante sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti: fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.

Poco dopo l’episodio i carabinieri hanno rintracciato la 45enne ferma a bordo strada, accanto alla sua vettura, sulla quale erano ancora ben visibili i danni provocati dallo scontro.

La donna è stata arrestata, ma la Procura ne ha disposto l’immediato rilascio. Dopo la convalida, però, il gip ha aggravato la misura cautelare, trasformando il precedente divieto di avvicinamento negli arresti domiciliari.

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