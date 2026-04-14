Chi è Andrea Trizzino, 63enne che ha perso la vita nello scontro tra tir a Santhià

SANTHIA’ – È Andrea Trizzino, autotrasportatore di 63 anni redsidente a Brusnengo, la vittima del tragico scontro tra due tir ieri mattina lungo la strada provinciale 3 tra Santhià e Carisio.

L’impatto si è verificato poco dopo le 9, per cause ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi pesanti stavano percorrendo lo stesso tratto di strada quando si sono scontrati violentemente. Uno dei camion è poi finito fuori dalla carreggiata, arrestando la propria corsa a bordo strada.

Trizzino era alla guida del tir di proprietà dell’azienda di trasporti di famiglia, specializzata in escavazioni e cave di argilla per conto terzi. Aveva appena terminato di caricare ghiaia alla Green Cave di Santhià, in quella che sembrava una normale operazione di routine.

L’altro camionista coinvolto, un uomo di 54 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli: ha riportato ferite lievi, ma era in forte stato di choc.

Per il 63enne, invece, non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione portati avanti da due équipe del 118, intervenute con ambulanza ed elisoccorso, si sono rivelati inutili.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri di Vercelli si stanno occupando dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica. La provinciale è rimasta chiusa per tutta la mattinata, con pesanti disagi alla viabilità.

Andrea Trizzino lascia la moglie e il figlio Gioacchino Francesco, di 24 anni.

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