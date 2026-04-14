Cane e gatto chiusi in un garage a Orbassano: sequestro convalidato dalla Procura, indagato il proprietario

ORBASSANO – La Procura di Torino ha convalidato il sequestro penale di un cane e di un gatto trovati all’interno di un garage a Orbassano, al termine di un intervento delle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione anonima. Arrivate sul posto, le guardie hanno individuato la presenza dei due animali all’interno di uno dei box della palazzina. Non riuscendo a rintracciare il proprietario del garage, hanno contattato l’amministratore di condominio, che ha consentito l’apertura del basculante per effettuare il controllo.

Al termine degli accertamenti, il proprietario degli animali, un uomo di 35 anni residente a Carmagnola, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di detenzione incompatibile con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze, nell’ambito del reato previsto dall’articolo 727 del codice penale.

Secondo quanto emerso, per contestare questo tipo di violazione non è necessario che gli animali presentino lesioni evidenti: è sufficiente che le condizioni di custodia risultino incompatibili con il loro benessere.

Dopo il sequestro, cane e gatto sono stati trasferiti al canile Croce Blu di Piossasco, dove hanno ricevuto le prime cure e l’assistenza necessaria.

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