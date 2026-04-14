Bike Pride, annunciata la XV edizione: il 4 ottobre la parata in bici partirà dal Parco Dora

TORINO – Torino si prepara a tornare in sella per uno degli appuntamenti più partecipati dell’autunno. È stata infatti annunciata la XV edizione del Bike Pride, la grande parata cittadina organizzata da FIAB Torino Bike Pride per promuovere una mobilità più sostenibile, sicura e accessibile.

L’edizione 2026 si terrà domenica 4 ottobre, con partenza e arrivo al Parco Dora, confermando la scelta di un evento itinerante pensato per coinvolgere, di anno in anno, diverse zone della città.

Il tema scelto per quest’anno sarà quello delle “connessioni”: un filo simbolico che unirà persone, strade, idee e visioni di futuro, nel segno di una città più condivisa e meno dipendente dall’auto. Un concetto che gli organizzatori svilupperanno nei prossimi mesi attraverso iniziative e momenti di confronto.

Per ora l’invito è a segnare la data sul calendario e a partecipare alla costruzione dell’evento, anche attraverso partnership e forme di sostegno.

Il primo appuntamento utile sarà l’assemblea dei soci di FIAB Torino Bike Pride, in programma mercoledì 15 aprile alle 18.45 alla Sala Elle di Off Topic, in via Giorgio Pallavicino 35, occasione per conoscere i progetti in corso e le attività dell’associazione.

Per aderire è possibile iscriversi attraverso il sito bikepride.net/tesseramento.

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