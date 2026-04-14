Moncalieri, il centro storico si accende con “MunCARlè”: opening party, supercar e sfilata finale

MONCALIERI – Torna a Moncalieri uno degli eventi più attesi dagli appassionati di motori. Domenica 19 aprile, dalle 12 alle 18, il centro storico ospiterà la terza edizione di “MunCARlè”, la manifestazione dedicata al mondo automotive organizzata da PitStop & Drink e Vivere Moncalieri.

Tra piazza Vittorio Emanuele II e piazzale Aldo Moro andrà in scena un pomeriggio tra vetture iconiche, modelli sportivi e novità del settore. Tra le presenze più attese spicca la Dallara Stradale, protagonista dell’edizione 2026.

L’evento si chiuderà alle 18 con una sfilata lungo il viale del Castello, pensata per valorizzare le auto esposte e coinvolgere il pubblico.

Tra gli espositori confermati ci saranno Alpine Store Torino, che porterà in piazza la nuova Alpine A110 R, mentre in piazzale Aldo Moro saranno visibili le Alpine A290, utilizzate anche come apri e chiudi fila della parata finale. Presenti anche XIR Italy con la distribuzione di energy drink, Luca Car Detailing con dimostrazioni dal vivo e simulatore di guida, il Lancia Delta Integrale Club con cinque Delta HF e una Microlino personalizzata MunCARlè.

Novità di quest’anno anche l’opening party “Una notte al Castello di Moncalieri”, sabato sera al Giardino delle Rose, in collaborazione con Narkao Eventi. Ingresso 15 euro con consumazione inclusa. L’accesso alla manifestazione di domenica resta invece gratuito.

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