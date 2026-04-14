Code chilometriche tra Torino e Chieri: chiusa all’alba la strada del Traforo del Pino per un albero caduto

PINO TORINESE – Code per chilometri fin dalle prime ore del mattino tra Torino e Chieri dopo la chiusura della strada del Traforo del Pino in entrambe le direzioni. A provocare il blocco è stato un albero crollato sulla carreggiata, caduto probabilmente a causa delle forti piogge della giornata di ieri.

La viabilità si è rapidamente congestionata su tutta la direttrice, con lunghe file sia verso Torino sia in direzione Chieri. Molti automobilisti hanno cercato percorsi alternativi passando dal Pino vecchio, ma anche qui la situazione è risultata critica: in centro a Pino il traffico è già regolato a senso alternato da un semaforo per lavori in corso, con inevitabili rallentamenti. Disagi e code si registrano anche su strada Eremo.

L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza su una delle arterie più utilizzate tra Torino, Chierese e Astigiano. Non è infatti la prima volta che si verificano cadute di alberi lungo la strada del Traforo del Pino.

Il precedente più drammatico risale al 7 agosto 2022, quando perse la vita il tassista Ezio Cauda, travolto da un albero mentre si trovava alla guida. Per quella tragedia, nei mesi scorsi, sono stati condannati due funzionari Anas. Dopo l’incidente erano stati eseguiti lunghi interventi di bonifica dei terreni laterali, con la chiusura della strada per diversi mesi.

Il nuovo crollo riapre dunque le preoccupazioni sulla tenuta e sulla manutenzione dell’area boschiva che costeggia la carreggiata.

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