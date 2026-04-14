Rebranding per 5T, la società che ha in mano i sistemi di mobilità intelligente a Torino

TORINO – Operazione di rebranding per 5T. La società torinese che da ormai 30 anni si occupa di mobilità intelligente e sostenibile si trasforma in CinqueT. CinqueT opera principalmente per conto dei tre soci (Città di Torino, Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino), ma propone i suoi servizi anche a enti e imprese sensibili ai temi di una nuova mobilità, vantaggiosa per le persone e rispettosa dell’ambiente. Tra i progetti a cui la società ha partecipato, c’è per esempio Living Lab ToMove, che ha portato una navetta a guida autonoma a Torino, ma anche il Biglietto integrato Piemonte (tessera Bip) e il sistema Piemove.

Obiettivo del rebranding – raccontano dall’azienda – è quello di raccontare in modo più evidente il percorso evolutivo: da realtà fortemente radicata nel territorio a centro di competenza sulla mobilità, capace di dialogare con nuovi contesti nazionali e internazionali.

Il nuovo pittogramma – qui sotto – nasce dall’incontro tra il numero 5 e la lettera T, dando forma a cinque linee curve e verticali che rappresentano diversi percorsi di mobilità differenti.

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