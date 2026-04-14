Torino: rapinatore 17enne evade dal carcere minorile usando le chiavi

TORINO – La fuga dal carcere rubando un mazzo di chiavi: è quanto successo nel carcere minorile Ferrante Aporti.

Qui un giovane di 17 anni, che era stato arrestato per una serie di violente rapine avvenute ad Acqui Terme, è evaso dopo aver rubato un mazzo di chiavi per arrivare in cortile, poi ha raggiunto il muro di cinta, ha scavalcato e ha fatto perdere le proprie tracce. Il 17enne è fuggito domenica, ma l’evasione, ripresa dalle videocamere della sorveglianza, è stata resa nota solo oggi.

E mentre la procura valuta l’ipotesi di evasione colposa, procede anche l’indagine per capire come il giovane rapinatore sia riuscito ad allontanarsi senza incontrare nessuno che lo fermasse.

Come riporta La Stampa, il diciassettenne aveva preso di mira una ragazza ad Acqui Terme per derubarla, ma la giovane era riuscita a liberarsi e fuggire. Poi, in via Trieste, aveva costretto un anziano a scendere dall’auto per derubarlo, ma era stato fermato dai carabinieri durante la fuga: senza patente, aveva perso il controllo dell’auto rubata andando a schiantarsi contro alcune auto in sosta, danneggiandone sette. L’anziano, nel tentativo di fermarlo aggrappandosi alla portiera, aveva riportato una frattura al piede e lesioni con una prognosi di almeno 45 giorni.

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