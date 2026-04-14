Cuneo: operaio cade da una impalcatura, in ospedale in codice giallo

CUNEO – Un operaio è rimasto coinvolto, nella mattinata di oggi, in un incidente sul lavoro.

Cosa è successo

È successo tutto intorno alle 11 di questa mattina in un cantiere di via Piave a Cuneo. Qui un operaio, per cause in fase di accertamento, è scivolato mentre stava lavorando su una impalcatura, finendo al piano di sotto. Un volo di almeno due metri e mezzo.

Dato l’allarme, sul posto sono giunti il personale sanitario del 118 e la squadra Saf dei vigili del fuoco di Cuneo con autoscala. L’operaio è stato quindi immobilizzato e portato a terra per poi essere trasportato all’ospedale cittadino in codice giallo. Non risulta essere in pericolo di vita.

Sul posto anche lo Spresal.

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