Ubriaco, aggredisce i Carabinieri e i soccorritori dopo una tentata fuga nell’Alessandrino: arrestato un 50enne

CASSANO SPINOLA – Un 50enne ubriaco e molesto è stato fermato dai Carabinieri durante un servizio di controllo a Cassano Spinola (AL). L’intervento delle Forze dell’ordine si è reso necessario dopo che l’uomo – che ha precedenti per reati contro la persona – avrebbe preteso la somministrazione di altri alcolici in un bar nonostante fosse già evidentemente ubriaco, impedendo il regolare svolgimento dell’attività e disturbando i clienti presenti. I gestori hanno così chiamato i Carabinieri, ma l’uomo si era allontanato con la propria auto. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo lungo la provinciale che conduce a Villalvernia: qui, dopo essere finito fuori strada, è riuscito a riportare l’auto sulla carreggiata nonostante i gravi danni riportati dal mezzo.

Alla vista della pattuglia, il 50enne ha tentato una breve fuga, interrotta dopo pochi metri dalla pattuglia. Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo si è dimostrato particolarmente aggressivo, arrivando a colpire i Carabinieri con calci e spintoni. All’arrivo del personale sanitario del 118, si è scagliato anche contro i soccorritori, che sono rimasti feriti. Una volta riportata la calma, i Carabinieri lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’uomo è stato condotto davanti al Tribunale di Alessandria, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese