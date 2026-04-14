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Ubriaco, aggredisce i Carabinieri e i soccorritori dopo una tentata fuga nell’Alessandrino: arrestato un 50enne

L’uomo, gravato da precedenti, aveva prima disturbato l’attività di un bar, poi ha tentato di fuggire in auto dai Carabinieri
Marco Lovisolo

Pubblicato

15 secondi fa

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CASSANO SPINOLA – Un 50enne ubriaco e molesto è stato fermato dai Carabinieri durante un servizio di controllo a Cassano Spinola (AL). L’intervento delle Forze dell’ordine si è reso necessario dopo che l’uomo – che ha precedenti per reati contro la persona – avrebbe preteso la somministrazione di altri alcolici in un bar nonostante fosse già evidentemente ubriaco, impedendo il regolare svolgimento dell’attività e disturbando i clienti presenti. I gestori hanno così chiamato i Carabinieri, ma l’uomo si era allontanato con la propria auto. Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo lungo la provinciale che conduce a Villalvernia: qui, dopo essere finito fuori strada, è riuscito a riportare l’auto sulla carreggiata nonostante i gravi danni riportati dal mezzo.

Alla vista della pattuglia, il 50enne ha tentato una breve fuga, interrotta dopo pochi metri dalla pattuglia. Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo si è dimostrato particolarmente aggressivo, arrivando a colpire i Carabinieri con calci e spintoni. All’arrivo del personale sanitario del 118, si è scagliato anche contro i soccorritori, che sono rimasti feriti. Una volta riportata la calma, i Carabinieri lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’uomo è stato condotto davanti al Tribunale di Alessandria, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

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