Investita dopo essere scesa dal bus a Torino, muore una donna di 86 anni

TORINO – Era appena scesa dall’autobus e stava attraversando la strada quando è stata travolta da un mezzo. È successo questa mattina, poco dopo mezzogiorno, a una donna di 86 anni a Torino in corso Unione Sovietica: per lei l’investimento è stato fatale.

I soccorsi sono stati allertati subito, ma all’arrivo delle ambulanze non c’era più nulla da fare. Sul posto anche la Polizia locale, che ha isolato l’area per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica. Gli agenti stanno cercando di individuare il veicolo coinvolto: l’ipotesi è quella di un mezzo pesante che, dopo l’impatto, non si sarebbe fermato. Determinanti saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze raccolte successivamente.

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