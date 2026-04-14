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CronacaTorino

Investita dopo essere scesa dal bus a Torino, muore una donna di 86 anni

Gli agenti stanno cercando di individuare il mezzo pesante che l’avrebbe travolta senza fermarsi
Marco Lovisolo

Pubblicato

40 secondi fa

il

Immagine di repertorio

TORINO – Era appena scesa dall’autobus e stava attraversando la strada quando è stata travolta da un mezzo. È successo questa mattina, poco dopo mezzogiorno, a una donna di 86 anni a Torino in corso Unione Sovietica: per lei l’investimento è stato fatale.

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I soccorsi sono stati allertati subito, ma all’arrivo delle ambulanze non c’era più nulla da fare. Sul posto anche la Polizia locale, che ha isolato l’area per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica. Gli agenti stanno cercando di individuare il veicolo coinvolto: l’ipotesi è quella di un mezzo pesante che, dopo l’impatto, non si sarebbe fermato. Determinanti saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze raccolte successivamente.

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