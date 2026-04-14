Oltre a molteplici irregolarità un bar-ristorante di San Salvario aveva una sala clandestina di Mahjong

TORINO – Nel corso di un’operazione di controllo nel quartiere San Salvario a Torino, la Polizia di Stato ha scoperto un bar-ristorante che, oltre a numerose irregolarità amministrative e igienico-sanitarie, nascondeva al piano interrato una sala clandestina dedicata al gioco del Mahjong, utilizzata come attività di gioco non autorizzata.

L’attività, coordinata dal commissariato Barriera Nizza con il supporto di altre specialità della Polizia, ha interessato complessivamente sei locali ed ha portato all’identificazione di 125 persone.

Il caso più rilevante riguarda proprio il bar-ristorante della zona, dove gli agenti hanno riscontrato l’ampliamento abusivo degli spazi di somministrazione, carenze igieniche, irregolarità nella gestione degli alimenti, assenza del manuale HACCP e mancate autorizzazioni per suolo pubblico, scarichi e impianti fumi, oltre alla mancata esposizione di informazioni obbligatorie per i clienti. Le sanzioni complessive elevate superano gli 11.800 euro.

Ma è al piano interrato che è emerso l’aspetto più significativo dell’intervento: una sala nascosta, attrezzata con tavoli da gioco e materiale per il Mahjong, inserito tra i giochi proibiti dal Questore e non esposto nel locale come previsto dalla normativa. L’area veniva utilizzata come spazio per attività assimilabili al gioco d’azzardo. Per questo motivo il titolare è stato denunciato e il materiale sequestrato.

Nel corso dei controlli sono emerse ulteriori violazioni anche in altri esercizi: in un laboratorio di gastronomia con annesso negozio sono state accertate irregolarità sulla somministrazione e sulla sicurezza alimentare, oltre alla presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, con sospensione dell’attività e sanzioni per circa 9.600 euro complessivi.

Verifiche sono state effettuate anche in sale VLT e altre attività commerciali, dove sono state riscontrate ulteriori mancanze autorizzative e amministrative. In una sala giochi cinque cittadini stranieri sono stati identificati e uno di essi denunciato per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale.

Infine, tre persone sono state sanzionate per violazione del Daspo urbano, con conseguente ordine di allontanamento dalle aree controllate.

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