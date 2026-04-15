Muore a 7 mesi per maltrattamenti: arrestata una giovane coppia di Novara in Svizzera

NOVARA – Si è chiusa in territorio elvetico la fuga di una coppia di giovani genitori, un uomo di 28 anni e una donna di 27, accusati di aver provocato la morte del figlio di soli sette mesi. Il dramma, che risale al 2024, ha trovato una svolta decisiva nelle scorse ore grazie a un’operazione internazionale che ha visto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Novara collaborare con l’Interpol e la polizia svizzera.

La svolta nelle indagini: escluse le cause naturali

L’accusa mossa dalla Procura di Novara è di maltrattamenti in famiglia pluriaggravati. Secondo gli inquirenti, il decesso del piccolo non sarebbe stato un tragico incidente o una tragica fatalità naturale, poiché esami medici e rilievi scientifici hanno evidenziato lesioni giudicate compatibili con condotte violente attuate da terzi. L’ipotesi di una caduta accidentale è dunque da considerarsi esclusa.

Stando agli esiti della relazione tecnica, il piccolo è deceduto per un’insufficienza respiratoria acuta in un contesto asfittico. Una condizione che sarebbe la conseguenza diretta dei traumi subiti tra le mura domestiche. Non si tratterebbe inoltre di un episodio isolato: ai due indagati viene contestato anche il reato di lesioni personali pluriaggravate per altri episodi di violenza, documentati dagli inquirenti, avvenuti prima del tragico epilogo.

L’arresto e la cooperazione internazionale

Dopo il decesso del figlio nel 2024, la coppia si era spostata in Svizzera, ma le indagini non si sono mai fermate. Grazie al supporto dell’autorità giudiziaria elvetica, i due sono stati rintracciati e arrestati. Ora dovranno rispondere di una morte che, sebbene contestata come conseguenza non voluta dei maltrattamenti, ha spezzato una vita di soli sette mesi in un contesto di violenza che la Procura definisce “documentato e reiterato”.

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