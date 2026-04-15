Ci lascia a 84 anni lo storico sindacalista torinese della Uil Carlo Fiordaliso

TORINO – Si è spento nella giornata di ieri a 84 anni Carlo Fiordaliso, un protagonista del mondo sindacale.

Torinese, è stato per molti anni Segretario generale della Sanità, successivamente della UIL FPL, infine Segretario confederale nazionale della UIL. Dopo l’impegno confederale ha ricoperto la carica di vice presidente della Fondazione Nenni. Ha anche presieduto l’Istituto di studi sindacali UIL Italo Viglianesi.

L’ultimo saluto venerdì alle ore 10, nella chiesa di San Giovanni Bosco in via Paolo Sarpi 117 a Torino.

Esprimo il mio personale cordoglio e di tutta la UIL alla famiglia di Carlo Fiordaliso che è stato per molti anni maestro di vita, di umanità, di laicità, di sindacato. Abbiamo condiviso decenni di lavoro, lui alla guida nazionale, io come segretario regionale. Le generazioni che hanno avuto la possibilità e la fortuna di conoscerlo conserveranno sempre un caro ricordo e continueranno a fare tesoro dei suoi numerosi insegnamenti.