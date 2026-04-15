Muore all’improvviso Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria

ALESSANDRIA – Ci ha lasciati all’improvviso Luciano Mariano, notaio e presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria.

Mariano è deceduto all’età di 73 anni. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente domestico, forse una caduta dalle scale in seguito a un malore.

Chi era Luciano Mariano

Luciano Mariano è nato a Tortona il 14 marzo 1953; si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Pavia nel 1979. Di professione notaio, Mariano rappresentava una figura di riferimento nel panorama istituzionale e professionale della provincia di Alessandria. Lunga la sua carriera tra il mondo notarile, quello camerale e quello delle fondazioni bancarie.

Dopo una prima esperienza presso l’Azienda Ospedaliera di Tortona, ha ricoperto il ruolo di funzionario presso la Camera di Commercio di Alessandria dal 1986 al 1992, prima di essere nominato notaio a Felizzano e successivamente ad Alessandria, dove esercitava ancora la professione.

Mariano è stato nominato presidente della Fondazione CrA il 7 maggio 2019, dopo esserne stato vicepresidente e membro del Cda. Ha ricoperto inoltre la presidenza di Palazzo del Governatore S.r.l., società strumentale della stessa Fondazione, ed è stato consigliere di amministrazione di Ream Sgr Spa; è stato anche membro del Cda della Fondazione Solidal Onlus di Alessandria.

Il 2 giugno del 2021 è stato nominato Commendatore della Repubblica italiana; il 6 ottobre dello stesso anno Accademico di merito dell’Accademia Bonifaciana.

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