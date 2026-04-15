Uccise a coltellate la moglie Roua Nabi, a Torino confermato l’ergastolo per Abdelkader Ben Alaya

TORINO – Ergastolo e quattro mesi di isolamento diurno. Questa la condanna inflitta quasi un anno fa a Abdelkader Ben Alaya. Oggi la Corte d’assise d’appello di Torino ha confermato la pena dell’ergastolo per l’uomo che ha ucciso la moglie Roua Nabi a coltellate.

Il femminicidio

Il 23 settembre 2024 l’uomo, di 48 anni, ha ucciso a coltellate davanti ai figli di 12 e 13 anni la moglie Roua Nabi in un appartamento in corso Vercelli a Torino.

L’uomo da agosto scorso aveva il braccialetto elettronico, poiché il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla moglie per episodi di violenza che si erano già verificati in passato. Il braccialetto però non ha suonato: il pm ha spiegato che era “scarico”.

Come chiedere aiuto

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.

Per avere aiuto o anche solo un consiglio chiama il 1522 (il numero è gratuito anche dai cellulari).

Utile anche l’applicazione YOUPOL che permette a chiunque di interagire con la Polizia di Stato inviando video, audio, immagini e testo relativi a episodi di bullismo/cyberbullismo, droga e violenza di genere.

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