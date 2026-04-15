È stato individuato l’autista del tir che ha investito e ucciso l’86enne Letteria Lo Surdo a Mirafiori

TORINO – Corso Unione Sovietica, quartiere Mirafiori. Era appena scesa dal tram e stava attraversando la strada quando è stata travolta da un tir: così ha perso la vita l’anziana di 86 anni Letteria Lo Surdo.

Gli agenti della polizia locale si sono subito messi al lavoro per risalire al conducente del veicolo coinvolto che ha investito la donna, senza prestarle soccorso, e ha proseguito lungo la strada entrando nello stabilimento Stellantis. Qui, davanti alla porta 14, nelle ore successive alla tragedia il conducente è stato individuato e fermato dagli agenti; il tir è stato posto sotto sequestro.

Ora l’autista rischia le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che l’uomo non si sia accorto dell’impatto. Le indagini sono ancora in corso, e saranno di aiuto per gli investigatori le testimonianze di chi si trovava sul posto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

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