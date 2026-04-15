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CronacaTorino

È stato individuato l’autista del tir che ha investito e ucciso l’86enne Letteria Lo Surdo a Mirafiori

Ora l’autista rischia le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso

Pubblicato

18 secondi fa

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Polizia Locale

TORINO – Corso Unione Sovietica, quartiere Mirafiori. Era appena scesa dal tram e stava attraversando la strada quando è stata travolta da un tir: così ha perso la vita l’anziana di 86 anni Letteria Lo Surdo.

Per approfondire:

Gli agenti della polizia locale si sono subito messi al lavoro per risalire al conducente del veicolo coinvolto che ha investito la donna, senza prestarle soccorso, e ha proseguito lungo la strada entrando nello stabilimento Stellantis. Qui, davanti alla porta 14, nelle ore successive alla tragedia il conducente è stato individuato e fermato dagli agenti; il tir è stato posto sotto sequestro.

Ora l’autista rischia le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che l’uomo non si sia accorto dell’impatto. Le indagini sono ancora in corso, e saranno di aiuto per gli investigatori le testimonianze di chi si trovava sul posto e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

 

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