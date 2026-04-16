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CronacaTorino

E’ morto Alex Santangelo, il giovane motociclista di 23 anni vittima di uno scontro a Bricherasio

Da una prima ricostruzione pare che sia stata la donna alla guida dell’auto a tagliare la strada al motociclista
Gabriele Farina

Pubblicato

6 secondi fa

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TORINO – E’ deceduto il giovane rimasto ferito in uno scontro tra la sua moto ed un’auto ieri a Bricherasio. Si tratta di Alex Santangelo, 23 anni, di Bibiana. Ricoverato dopo lo scontro al Cto di Torino le sue condizioni erano molto gravi e non è sopravvissuto.

Per approfondire:

Santangelo era statao coinvolto ieri nel tardo pomeriggio in uno scontro sulla la Provinciale 161, all’altezza del Centro Calor Olicarb di Bricherasio. La sua moto aveva impattato con un’auto guidata da una donna di 86 anni, che è rimasta illesa.

Da una prima ricostruzione pare che sia stata la donna alla guida dell’auto a tagliare la strada al motociclista, ma l’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Torre Pellice e della Compagnia di Pinerolo.

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